Ikea propose deux modèles de stores connectés

Ikea vient de lancer deux modèles de stores connectés sur la version allemande de son site officiel. Nommés KADRILJ et FYRTUR sont sans fil et alimentés par une batterie. Le chargeur est évidemment fourni.

Ils sont bien sûr compatible avec l’ensemble de la gamme TRÅDFRI de lumières connectées. Les stores prennent donc eux aussi en charge Alexa (Amazon), Google Home et HomeKit (Apple). On peut ainsi les piloter via l’application, la télécommande ou une commande vocale.

La différence entre les modèles se joue uniquement sur l’opacité des stores, les FYRTUR étant plus occultants. Ils sont aussi plus onéreux, allant de 119 euros pour du 60 x 195 cm à 159 euros pour du 140 x 195 cm, contre respectivement 99 à 139 euros pour les KADRILJ.

Selon WebLife, plusieurs magasins en proposent déjà en France. Le site officiel, lui, n’a pas encore été mis à jour.