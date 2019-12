iGraal (M6) et Global Savings Group se rapprochent pour devenir un « groupe international digital leader »

Dans un communiqué, le groupe M6 affirme que « iGraal et GSG possèdent des fortes perspectives de développement » et que le rapprochement entre les deux entités serait « l’opportunité de constituer un groupe international digital leader sur le marché du cashback et du couponing »… tout un programme.

L’opération prendrait la forme d’une cession partielle pour un montant de 35 millions d’euros et d’un échange d’actions. iGraal serait alors valorisé à 123,5 millions d’euros. La finalisation est soumise aux habituelles autorisations des autorités compétentes et devrait arriver au premier trimestre 2020.