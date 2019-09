iFixit donne un 10/10 au Fairphone 3

Après sa présentation (lire notre compte rendu), le fabricant a mis en ligne une version abrégée de 2 minutes. Comme le rapporte TechCrunch, elle réserve une petite surprise à 85 secondes exactement : une image furtive qui n'est pas sans rappeler les BSOD de Windows.

Le message arrive pendant la présentation du nouvel iPad, alors qu'Apple affirme que ses performances seraient deux fois supérieures à celles du « PC le plus vendu ». Durant quelques pouillèmes de seconde, le message annonce « Error 09102019 » qui est en fait la date de la conférence.

S'en suit une série de 0 et 1 « cachant » un message : « So you took the time to translate this? We love you ». Bref, circulez, il n'y a rien à voir.