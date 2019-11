iFixit démonte le Mate 30 Pro de Huawei, qui obtient la moyenne (5 sur 10)

Annoncé en septembre, ce smartphone dispose d'Android 10 et de la surcouche EMUI maison, mais pas des services Google à cause de l'embargo américain, mais cela ne change certainement rien dans le cas d'iFixit qui ne s'occupe de la réparabilité.

Plusieurs points positifs sont relevés suite à cette mise à nue : « Presque tous les composants sont modulaires et se remplacent individuellement. Seules des vis cruciformes standard ont été utilisées ».

Par contre, « la batterie est munie de languettes d'extraction et on y accède après avoir retiré la coque arrière, le châssis en plastique et quelques nappes », et surtout : « les vitres frontale et arrière doublent le risque de casse, en plus de compliquer et de rallonger toute réparation ».

Note finale : 5 sur 10.