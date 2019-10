iFixit démonte (encore) le Galaxy Fold, qui n'obtient que 2 sur 10

Le smartphone pliable de Samsung devait débarquer début mai, mais son lancement a été repoussé peu avant. Le constructeur se donne plus de temps pour revoir son produit et surtout corriger les soucis d'écran et de charnière.

iFixit avait déjà pu obtenir un exemplaire « fourni par un partenaire de confiance » et l'avait démonté, mais l'avait rapidement enlevé de son site. « Nous n'avons aucune obligation de la retirer, légale ou autre. Mais par respect pour ce partenaire, que nous considérons comme un allié pour rendre les appareils plus réparables, nous choisissons de la retirer jusqu'à ce que nous puissions acheter un Galaxy Fold au détail », expliquait alors le site.

C'est désormais chose faite, avec un nouveau démontage. L'occasion de découvrir ses entrailles, ainsi que les protections supplémentaires ajoutées au niveau de la dalle.

Le Galaxy Fold n'obtient que 2 sur 10, ce qui ne surprendra finalement pas grand monde.