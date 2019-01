IBM Q System One : « le premier système d'informatique quantique intégré au monde pour un usage commercial »

L'informatique quantique a le vent en poupe ces dernières années et promet d'être une révolution pour celles à venir.

La course aux qubits (bits quantiques) est lancée et les différents acteurs communiquent largement à chaque fois qu'ils dépassent un nouveau seuil (on reste pour le moment dans l'ordre de plusieurs dizaines seulement). Google grimpe jusqu'à 72 qubits avec son CPU Bristlecone.

IBM annonce aujourd'hui une machine avec « seulement » 20 qubits, mais qui est selon le fabricant « le premier système d'informatique quantique intégré au monde pour un usage commercial ». Le constructeur a soigné le look de son calculateur, qui comprend notamment des parois en verre.

« Ne le considérez pas comme un ordinateur quantique capable de résoudre tous les problèmes d’informatique quantique. Considérez-le comme un prototype vous permettant de tester et de développer davantage la programmation qui pourrait être utile dans le futur », explique Winfried Hensinger, professeur de technologies quantiques, à The Verge.

Le tarif de « la bête » n'est pas précisé.