En août de l’année dernière, le géant américain rejoignait la Linux Foundation AI afin d'y « faire progresser l’intelligence artificielle de confiance ».

La société passe désormais la seconde et transfère AI Fairness 360, Adversarial Robustness 360 et AI Explainability 360 à Linux Foundation AI. Le comité consultatif technique de cette dernière a accepté d'accueillir et incuber ses projets.

Les détails de cette opération sont expliqués dans ce billet de blog.