IBM : résultats et bénéfice en baisse au premier trimestre

Big Blue voit son chiffre d’affaires baisser de 3,4 % au premier trimestre pour atteindre 17,57 milliards de dollars, juste en dessous des prévisions qui tablaient sur 17,62 milliards. Le bénéfice net chute de 26 % mais reste confortable avec 1,18 milliard de dollars.

Sans surprise, la branche cloud s’en sort bien, avec une hausse de 19 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars. Red Hat aussi est en forte hausse avec 18 % de mieux.

Face à la crise sanitaire de coronavirus, « IBM retire ses prévisions pour l'année 2020 ». La société indique qu’elle « réévaluera sa position en fonction de la clarté de la reprise macroéconomique à la fin du deuxième trimestre ».

Le directeur financier James Kavanaugh explique à Reuters que la société dispose d’une réserve de cash et de liquidités suffisantes pour continuer son activité et verser des dividendes. De plus, 70 % des revenus d’IBM proviennent de sociétés qui ne devraient être que peu affectées par la crise (santé, télécommunication, etc.).

Après la clôture de la bourse, l’action est en baisse de 3 %.