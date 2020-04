Hyperviseurs : Ubuntu publie la version 4.0 LTS de LXD

LXD 4.0 est disponible en version finale depuis vendredi. Il s’agit d’une version majeure dont le support sera assuré jusqu’en juin 2025.

La mouture contient un grand nombre d’améliorations, particulièrement sur le réseau, le stockage et la sécurité. Pour le premier par exemple, on trouve du neuf pour les baux DHCP, le support des nftables, la configuration des adresses sources NAT et MAC ou encore ipvlan pour les conteneurs.

L’un des plus gros apports de LXD 4.0 est le support des machines virtuelles, Ubuntu ne voulant plus se contenter des seuls conteneurs. L’expérience utilisateur est annoncée comme cohérente dans les deux cas, comprendre que le mécanisme de création est semblable.

L'hyperviseur est proposé pour les distributions Linux les plus courantes, ainsi que macOS et Windows.