Hyperloop TT à Toulouse : début des travaux en février, premiers essais durant l’été

Au début de l’année, Hyperloop Transportation Technologies annonçait son arrivée à Toulouse, en partenariat avec la région Occitanie, mais sans donner de date (lire notre compte rendu).

Lors d’une interview accordée à France Info, Bibop Gresta (co-fondateur de Hyperloop TT) donne quelques précisions : « On commence la construction en février. On espère pouvoir démarrer les premiers essais six mois plus tard ».

Le dirigeant en profite pour affirmer que « l'Hyperloop est moins cher que les autres moyens de transport » et qu’il « va pouvoir être rentable à 8-10 ans ». Comme avec Virgin Hyperloop One, on attend toujours les premières concrétisations afin de pouvoir juger sur pièces.