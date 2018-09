Hyperloop : Boring Company va construire un accès au tunnel depuis le garage d'une maison

L'ouragan Florence est sur la côte est des États-Unis et, même s'il vient d'être reclassé en catégorie 1, il n'en reste pas moins dangereux, surtout à cause des pluies torrentielles qu'il va déverser sur la région.

Les risques d'inondation sont importants, mais il n'est pas toujours facile d'appréhender à quoi correspondent les chiffres annoncés. La chaîne The Weather Channel a eu l'idée de recourir à la réalité mixte pour mettre des images sur les mots (et les dangers), comme l'indique The Verge.

Les présentateurs de la chaîne sont isolés avec le niveau de l'eau qui monte autour d'eux : 3 pieds (un peu moins d'un mètre), 6 pieds (1,8 mètre) et 9 pieds (2,7 mètres). On peut alors voir les voitures englouties, les maisons aussi, et se rendre compte de la puissance du vent.

Enfin, l'astronaute Alexander Gerts de l'ESA nous fait prendre de la hauteur et nous propose une photo de l'ouragan Florence depuis la Station spatiale internationale.