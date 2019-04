Hulu rachète les 9,5 % de son capital que détenait AT&T pour 1,43 milliard de dollars

Historiquement, Disney détient 30 % des parts d'Hulu, mais le groupe en a récupéré 30 % de plus lors du rachat des actifs de la 21st Century Fox.

On lui prêtait l'intention de racheter les 9,5 % d'AT&T, mais c'est finalement Hulu en personne qui a racheté les parts, pour 1,43 milliard de dollars : « Techniquement, la part de AT&T a été achetée par Hulu et, sur la base de leur accord de coentreprise, Disney et Comcast [qui détient 30 % de Hulu, ndlr] décideront comment attribuer les actions achetées », précise Reuters.