Hugging Face pivote et lève 13,5 millions d'euros

La start-up franco-américaine développait initialement une intelligence artificielle conversationnelle (alias un chatbot) destinée aux ados. Elle avait levé 4 millions de dollars l’année dernière.

Clément Delangue (cofondateur de Hugging Face) explique à BFM Business que son IA pourrait être utile dans d’autres domaines, notamment pour extraire des données d’un texte : information importante dans un communiqué de presse, nom de la personne dont il est question, etc.

« C’est une technologie open source utilisée par plus de 1 000 entreprises qui permet de comprendre le texte », ajoute le dirigeant. Le projet porte le nom de « Transformers » et vise à créer une communauté autour d’une « librairie de traitement du langage naturel open-source », ajoute-t-il à Frenchweb.

Afin de financer son changement de cap, la société a donc levé 13,5 millions d‘euros afin de tripler les équipes à Paris et New York. Lux Capital, A.Capital Ventures, Betaworks, Richard Socher (Salesforce), Greg Brockman (OpenAI) et le joueur de basket Kevin Durant ont mis la main à la poche expliquent nos confrères.