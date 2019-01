Hubble : la Wide Field Camera 3 est de nouveau fonctionnelle

Il y a deux semaines, le télescope de l'espace subissait une nouvelle panne, sur sa caméra WFC3. Elle s'était alors désactivée automatiquement.

Depuis la fin de semaine dernière, elle est « pleinement de retour à son état opérationnel et a terminée ses premières observations scientifiques », indique la NASA. L'agence ne donne par contre aucun détail supplémentaire.

Pour rappel, la WFC3 a été installée en 2009, lors de la dernière mission de maintenance. À ce jour, elle a mené plus de 240 000 observations et c'est l'instrument le plus utilisé sur le télescope.