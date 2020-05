Huawei lance un P30 Pro « nouvelle édition » avec applications Google, à 749 euros

Les P30 (Pro) ont été lancé en mars 2019, juste avant que Huawei ne soit placé sur liste noire par le gouvernement américain. Aujourd'hui, on a droit à un quasi clone du P30 Pro, lui permettant de conserver les Google Play Services.

Les seuls changements concernent la mémoire (6 Go au lieu de 8 Go) et le stockage par défaut (256 Go au lieu de 128 Go). Dernière nouveauté : il est proposé en couleur silver frost, auparavant réservée à la gamme P40 (privée des services Google).

Il sera disponible pour 749 euros ou 699 livres sterling dans certains pays européens, mais pas (encore ?) en France.