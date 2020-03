Huawei lance les P40 et P40 Pro(+) avec SoC Kirin 990 5G, à partir de 700 euros

Sous embargo américain, Huawei continue de dérouler ses annonces de nouveaux smartphone sous Android (AOSP) sans les services Google, mais avec les Huawei Mobile Services (HMS) à la place.

Deux semaines après le P40 Lite, l’heure est venue de lancer les deux vaisseaux amiraux de cette série : le P40 et sa version Pro. Le premier dispose d’un écran de 6,1", contre 6,58" pour le second avec un écran avec une fréquence de 90 Hz et quatre bords incurvés.

Le P40 dispose de trois caméras en partenariat avec Leica à l’arrière, contre quatre avec un capteur ToF pour mesurer la distance des objets pour les P40 Pro et Pro+. Bien évidemment, le constructeur promet monts et merveilles sur la qualité des rendus, les traitements à l’aide d’intelligence artificielle, etc.

Le fabricant précise qu’un P40 Pro+ sera proposé avec « un panneau arrière en céramique nano-technologique » pour ceux que cela intéresse… Ce n’est pas la seule différence, il dispose aussi d’un second téléobjectif avec un « SuperZoom Array, qui prend en charge un véritable zoom optique de 10x et un zoom numérique maximum de 100x ».

Les trois smartphones P40, P40 Pro et P40 Pro+ sont animés par un SoC Kirin 990 avec 8 Go de mémoire vive et 128 à 512 Go de stockage selon les configurations. La 5G et le Wi-Fi 6 (802.11ax) sont de la partie.

Le P40 est en précommande à partir de 700 euros, contre 1 000 euros pour le P40 Pro avec 256 Go de stockage. Ils seront disponibles le 7 avril. Jusqu’au 20 avril, Huawei offre une montre Watch GT 2 46 mm sur demande pour l’achat d’un des smartphones.

Enfin le P40 Pro+ arrivera plus tard dans l’année pour 1 400 euros.