Huawei fournira EMUI 10 à bon nombre de ses smartphones

L’entreprise veut être en phase avec son époque et, si possible, montrer l’exemple. Elle a donc annoncé début août plusieurs engagements liés à la durabilité du matériel et, plus globalement, à l’écologie.

D’ici l’année prochaine, 100 % des livraisons s’effectuant vers ou depuis des clients auront un bilan carbone neutre. À compter de 2022, la totalité des produits Google incluront des matériaux recyclés, avec l’objectif d’en utiliser au maximum partout où ce sera possible.

Anna Meegan, directrice de la division durabilité et matériel grand public, indique que cette volonté est désormais au cœur de la conception des produits. Elle ne serait plus une simple étape mais un mantra qui imprégnerait l’ensemble de l’entreprise.