Huawei et la 5G : les États-Unis mettent (encore) en garde les autres pays

Dimanche, le service en ligne du géant du Net est tombé, avec de premiers signalements sur la côte est des États-Unis. La société a rapidement réagi : « Nous étudions actuellement un problème avec Google Compute Engine ».

Une heure plus tard, rien n'était réglé, avec « de gros problèmes d'encombrement du réseau ». Il faudra attendre près de cinq heures pour que la situation revienne à la normale.

« Nous mènerons une enquête interne sur ce problème et apporterons les améliorations appropriées afin d'éviter ou de réduire les risques », ajoute Google. L'éditeur promet plus de détails lorsque son enquête sera terminée.

Google Cloud, G Suite et YouTube étaient concernés, mais pas seulement, loin de là. Selon les utilisateurs et plusieurs de nos confrères, des applications comme Discord, Snap, Vime, Nest et autres ont été impactés.