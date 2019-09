Huawei : licence temporaire des USA prolongée, Mate 30 en approche, moins de pertes que prévu

Séisme dans le monde du streaming début août, après la bascule de Twitch vers Mixer de Tyler Blevins, mieux connu sous le pseudonyme Ninja.

Considéré comme « le plus gros streamer au monde », il devient ainsi la figure de proue du service de Microsoft. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais on sait que Ninja devra participer à certains évènements de jeux vidéo en 2019 et 2020.

Le mouvement avait créé la surprise, certains l’accusant de rejeter la plateforme qui l’avait fait connaître. Mais la star de Fortnite a déjoué les pronostics apocalyptiques : un million d’abonnés en seulement cinq jours, la barre des deux millions ayant été franchie le 29 août.

Avec à la clé, sans doute, des retombées financières substantielles, d’autant que le joueur a également un partenariat avec Adidas.