Huawei : devenir le leader mondial des smartphones « pourrait prendre plus de temps »

Shao Yang, responsable de la stratégie de Huawei Consumer Business, se transforme presque en Captain Obvious lors du salon CES Asia à Shanghai : « Nous serions devenus les plus importants au quatrième trimestre mais nous estimons maintenant que ce processus pourrait prendre plus de temps », sans donner de précision sur le nouveau calendrier.

Il affirme néanmoins que Huawei vend entre 500 000 et 600 000 smartphones par jour, sans détailler les marchés. Il n'est pas non plus précisé la répartition entre Huawei et Honor, une autre marque du fabricant chinois.

En Europe et aux États-Unis, il y a de très fortes chances que les ventes soient en baisse à cause de la restriction imposée par le décret de Donald Trump. Nos confrères ajoutent que, selon des analystes « les récentes sanctions américaines pourraient réduire les livraisons de smartphones de Huawei d’un quart cette année et peut-être même faire disparaître ses appareils des marchés internationaux ».

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine étant encore loin d'être terminée, difficile de savoir quel sera l'avenir de Huawei. En effet, ce dernier pourrait être intégré dans un accord commercial, laissait entendre le président américain.