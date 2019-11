Huawei : deux Matebook D 14 et D 15, avec CPU Intel ou AMD, charge en USB Type-C et Windows 10

Comme leur nom l'indique, les deux portables du fabricant chinois proposent respectivement un écran de 14" et de 15,6", avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels dans les deux cas (luminosité de 250 nits).

Le processeur peut être un Core i5-10210U, i7-10510U ou Ryzen 5 3500U. Entre 8 et 16 Go de mémoire et jusqu'à 1 To de stockage sont de la partie.

Pour le reste, il est question de Wi-Fi 5, de Bluetooth 5, d'USB 3.0 et 2.0 Type-A, d'un port USB Type-C (génération non précisée) servant pour la charge (65 watts), d'une sortie HDMI et d'une prise jack. Un lecteur d'empreintes et une caméra frontale « cachée » sont également présents.

Si la présence de Windows 10 n'est pas surprenante sur un ordinateur portable, elle l'est plus chez Huawei compte tenu de l'embargo américain. Mais Microsoft a obtenu en fin de semaine dernière une licence de la part du gouvernement américain. Il peut ainsi proposer ses logiciels grand public à Huawei, comme cela a été confirmé à Reuters.

Les portables Matebook D 14 et Matebook D15 seront mis en vente à partir du 3 décembre en Chine selon MySmartPrice, à partir de 3 999 yuans, soit l'équivalent de 516 euros avec une conversion bête et méchante.