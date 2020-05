HTC Vive Sync est disponible gratuitement, en bêta

Le fabricant rappelle qu’il s’agit d’un outil en réalité virtuelle « de collaboration et de réunion à distance, à destination des entreprises et des personnes en télétravail ».

« Vive Sync prend en charge 30 participants en simultané, permettant d'organiser des réunions internes créatives ou des conférences de presse, favoriser des discussions entre ou avec les élèves d’une classe, et même effectuer une présentation commerciale », ajoute la société.

Pour la mise en ligne de cette bêta ouverte, les entreprises ont accès à toutes les fonctionnalités gratuitement (prise en charge de OneDrive, modélisations et dessins 3D, avatars personnalisés, notes, tables de réunion, etc.), mais rien n’est précisé concernant les tarifs qui seront pratiqués par la suite.

La gestion des casques Oculus Rift, Oculus Quest, Windows Mixed Reality et Valve Index arrivera dans un second temps. Il en est de même pour la participation depuis un PC sans VR et l’enregistrement des réunions.