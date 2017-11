HTC préparerait un casque de VR autonome en 4K UHD

Voilà une campagne de financement participatif que l'on n'attendait pas : le constructeur Trekstor aimerait lancer la version 5.0 de son WinPhone sous... Windows 10 Mobile.

La société décrit les caractéristiques prévues : écran de 5" IPS 720p, une couche de verre Gorilla Glass 3, un SoC SnapDragon 617 (quatre cœurs à 1,5 GHz, quatre autres à 1,2 GHz), 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, appareils photo arrière et avant de 13 et 5 mégapixels, batterie de 2 250 mAh, micro USB et prise jack.

Un smartphone moyen de gamme, pour lequel Trekstor aimerait réunir 500 000 euros de financement sur Indiegogo. Le constructeur se dit conscient par ailleurs que le choix de Windows 10 Mobile peut paraître surprenant, mais puisque Microsoft a promis de l'entretenir pendant un bon moment, pourquoi ne pas se lancer ?

On pourrait faire remarquer à Trekstor qu'en dépit de ses qualités, Windows 10 Mobile est passé en support étendu, et que seuls les bugs et failles seront corrigés. Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée.

Par ailleurs, cette confirmation de Microsoft a envoyé un signal fort aux éditeurs d'applications mobiles, qui pour beaucoup ne faisaient déjà guère d'efforts pour les versions Windows 10. Rien n'empêche donc un client d'investir encore dans un tel smartphone, mais il faudra compter avec des limitations qui ne pourront que s'accentuer avec le temps.

Il reste un mois à Trekstor pour finaliser sa campagne. Actuellement, un peu plus de 35 000 euros ont été récoltés, soit environ 7 % de l'objectif.