HTC Exodus : un « smartphone blockchain » en préparation

C'est un peu le mot magique de ces derniers mois, qui permet parfois à des entreprises de tripler leur valorisation boursière.

Surfant sur cette vague, HTC prépare donc un smartphone. « Grâce à Exodus, nous sommes ravis de soutenir des protocoles tels que Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum, Dfinity, etc. » explique Phil Chen, responsable du projet, à The Next Web.

« Nous aimerions soutenir l'ensemble de l'écosystème blockchain, et au cours des prochains mois, nous annoncerons de nombreux autres partenariats passionnants » ajout-il.

Le smartphone Exodus comprendra donc un « portefeuille universel » et une partie matérielle sécurisée dédiée. HTC prévoit également de créer un réseau où chaque smartphone Exodus serait un noeud.

En attendant d'avoir de plus amples informations, un site dédié a été mis en ligne, mais il ne permet que de s'inscrire pour le moment.