HTC dévoile son Exodus 5G Hub misant sur la blockchain et s'associe à ProtonMail

Fin 2018, l'entreprise dévoilait Exodus 1, son premier smartphone présenté comme un portefeuille matériel pour cryptomonnaie grâce à la présence d'une enclave sécurisée et d'une couche logicielle spécifique (Zion). Il était possible de l'acheter de manière classique (759 euros), mais aussi en cryptomonnaie (BTC, ETH, LTC, BCH, BNB) via CoinPayments. Depuis, une édition Binance a été mise sur le marché, ainsi qu'un modèle 1s plus compact et moins cher (219 euros).

Aujourd'hui, on apprend l'arrivée prochaine d'un 5G Hub au sein de la gamme Exodus, prévu pour le second trimestre. Il intègre bien entendu Zion, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait de ce routeur mobile. Quelle base matérielle, quelle interface, quelle connectique, quelle norme Wi-Fi, quelles fonctionnalités ? Rien n'est pour le moment détaillé.

Sur les photos, on peut simplement distinguer un port réseau, un USB Type-C, un emplacement pour carte SIM et un connecteur d'alimentation. C'est d'autant plus étrange qu'il ressemble trait pour trait au 5G Hub classique de HTC dont les caractéristiques sont connues : écran 5" (720p), SoC Snapdragon avec modem X50, 4 Go de mémoire, 32 Go de stockage, Wi-Fi 802.11ad, USB 3.1, réseau 1 Gb/s, Android 9.0, deux hauts-parleurs, batterie de 7 660 mAh, etc.

Retrouvera-t-on la même chose au sein de la déclinaison Exodus ? Il y a de fortes chances, mais impossible de le confirmer pour le moment.

Heureusement, cette annonce comporte un autre point important : ProtonMail est noté aux côté d'autres partenaires du projet. Il sera donc intégré par défaut aux appareils Exodus désormais, aux côtés du navigateur Brave et du VPN bloqueur de publicités Incognito.