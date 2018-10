HP présente son Spectre Folio, « le premier ordinateur convertible en cuir au monde »

Il s'agit d'un ordinateur portable dont l'écran peut venir se poser sur le clavier (rétroéclairé) pour se transformer en tablette.

Sa particularité : le châssis est recouvert de cuir pleine fleur, un choix qui aura ses partisans et détracteurs. On se retrouve ainsi proche d'une tablette installée dans une coque de protection en cuir avec un clavier.

La machine est animée par un Core i5 ou i7 de la série Y (8ème génération) avec 16 Go de mémoire vive et 2 To de stockage (SSD) au maximum. L'écran peut être en 1080p à 300 ou 400 nits, ainsi qu'en 4K UHD. Cette dernière option sera proposée dans un second temps. Un modem 4G « gigabit » est également de la partie, tandis que la partie audio est réalisée en partenariat avec Bang & Olufsen.

Les précommandes ont débuté aux États-Unis, à partir de 1 299,99 dollars avec un Core i5 série Y. Fin décembre, la dalle 4K UHD sera disponible, ainsi qu'une couleur Bordeaux pour le cuir (la version actuelle est marron). Une gamme d'accessoires dédiés sera également proposée à partir de novembre.