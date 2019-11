HP Inc rejette à l'unanimité l'offre de rachat de Xerox à 33,5 milliards de dollars

Il y a un peu moins de deux semaines, HP Inc (imprimantes et ordinateurs), à ne pas confondre avec Hewlett-Packard Enterprise (serveurs et monde professionnel), confirmait avoir reçu une offre d'achat de la part de Xerox.

Après l'avoir étudiée, « le conseil d'administration de HP rejette à l'unanimité la proposition non sollicitée de Xerox ». Selon lui, cette offre « sous-évaluait considérablement HP et ne servait pas les intérêts de ses actionnaires ».

HP Inc détaille l'offre reçue de la part de Xerox : 22 dollars par action (17 dollars en cash avec 0,137 action Xerox par action HP Inc), soit « une valeur totale d'environ 33,5 milliards de dollars ».

HP Inc ne ferme pas totalement la porte : « Nous reconnaissons les avantages potentiels de la consolidation et nous sommes ouverts à la possibilité de créer de la valeur pour les actionnaires de HP grâce à une éventuelle association avec Xerox ».