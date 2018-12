Hôtels Starwood (Marriott) : fuite de données, y compris bancaires, pour 500 millions de clients

Le fabricant annonce officiellement ces NAS que nous avions déjà croisés au cours des derniers mois, lors de la conférence Synology 2019 à Paris et du Computex à Taipei.

Le DS1819+ dispose de huit baies et est animé par un processeur Intel Atom C3538 (quatre cœurs) avec 4 Go de mémoire vive, extensibles jusqu'à 32 Go. Quatre ports Ethernet à 1 Gb/s, quatre USB 3.0 et deux eSATA sont également présents.

Un emplacement PCIe permet d'ajouter une carte d'extension avec du 10 GbE et/ou des emplacements M.2 pour des SSD. Dommage que, cette fois encore, rien ne soit proposé par défaut.

Le RS1619xs+ est, comme son nom l'indique (RS pour RackStation), au format rack. Il occupe 1U en hauteur et propose quatre emplacements de 3,5 pouces. Il est animé par un Xeon D-1527 (quatre cœurs, huit threads) avec 8 Go de mémoire vive, extensibles jusqu'à 64 Go.

Deux emplacements M.2 (NVMe et S-ATA) sont disponibles par défaut, avec quatre ports Ethernet à 1 Gb/s, deux USB 3.0 et un port d'extension. Pour du 10 GbE il faudra toujours passer par une carte PCIe.

Synology ne donne pas de prix, mais des revendeurs proposent déjà le DS1819+ pour un peu moins de 1 100 euros, contre près de 2 200 euros pour le RS1619xs+.