Honor lance sa montre connectée MagicWatch 2 à partir de 179 euros

Cette montre est très proche de la Watch GT 2 de Huawei (les deux marques appartiennent au même groupe). Elle dispose donc d’un écran circulaire de 1,39" avec un SoC Kirin A1 et 4 Go de stockage.

Mais aussi de « 15 modes d’activité. Basés sur des objectifs, ces modes prennent en charge 8 sports d’extérieur et 7 sports d’intérieur, parmi lesquels la course, la randonnée, le vélo, le triathlon, la natation, la musculation, le rameur, etc ». Il est également question de « 13 programmes de course en intérieur et en extérieur ».

La Honor MagicWatch 2 intègre la « technologie Huawei TruSleep 2.0 [qui] permet de surveiller et de diagnostiquer six types de troubles du sommeil courants [et] plus de 200 suggestions personnalisées en fonction des habitudes et de la qualité du sommeil des utilisateurs ».

Pour le reste, elle peut « passer ou recevoir des appels en Bluetooth, via un casque ou à l’aide des haut-parleurs et du microphone intégrés ». Le tout fonctionne avec LiteOS, un système d’exploitation maison.

La MagicWatch 2 de Honor est vendue 179 euros en version de 42 mm (autonomie de 7 jours) et 199 euros avec 46 mm (autonomie de 14 jours). Elle se positionne donc juste en face de la Watch GT 2 de Huawei.