Honor : smartphones 9X Pro et View 30 Pro, portables MagicBook avec Ryzen 5, Magic Earbuds…

L’annulation du MWC de Barcelone n'empêche pas les fabricants d’annoncer leurs nouveautés, via des conférences diffusées en direct. C’est le cas de Honor qui avait plusieurs produits à lancer.

Commençons par le Honor 9X Pro, un smartphone de 6,59" sous Android AOSP sans les services Google. À la place, nous retrouvons la boutique maison Huawei AppGallery et l’assistant Huawei.

Il est équipé d’un SoC Kirin 810 avec 6 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. À l’arrière, trois capteurs de 48, 8 et 2 Mpixels sont présents, comme sur le Honor 9X. Honor annonce une disponibilité en mars pour 249 euros.

Passons au Honor View 30 Pro, un smartphone 5G de 6,7" avec un SoC Kirin 990. Il avait été annoncé en Chine l’année dernière et on apprend simplement qu’il « sera bientôt commercialisé, la Russie étant le premier marché à donner le coup d'envoi de sa vente officielle ».

Honor a aussi annoncé que ses portables MagicBook 14 et 15 seraient disponibles en France à partir de fin mars, dès 599 euros avec 256 Go de stockage. Les deux portables sont équipés d’une caméra rétractable et d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton Power.

La version de 14" pèse 1,38 kg pour une épaisseur de 15,9 mm, contre 1,53 kg pour celle de 15". Un processeur AMD Ryzen 5 3500U est aux commandes, avec 8 Go de mémoire vive. On retrouve un port USB Type-C servant aussi à recharger les machines.

Il était aussi question d’une montre connectée MagicWatch 2, mais celle-ci avait déjà été annoncée fin janvier. Le fabricant indique cette fois-ci la présence d’une application « suivi des cycles féminins » et d’une mise à jour OTA fin mars pour ajouter une fonction de suivi SpO₂ durant les séances d'entraînement. Elle est vendue à partir de 180 euros.

Enfin, voici les Magic Earbuds, des écouteurs True Wireless avec réduction active du bruit et pas moins de trois micros. Ils seront disponibles en avril, pour 129 euros.