HoloLens : Microsoft remporte un contrat de 480 millions de dollars avec l'armée américaine

C’est officiel, Microsoft va équiper l’armée américaine de technologies de réalité augmentée, centrées évidemment sur HoloLens.

Selon la documentation fournie, le contrat a été signé le 20 novembre pour une période de deux ans. Microsoft devra fournir pas moins de 100 000 casques, l’armée souhaitant effectuer « 25 batailles sans effusions de sang avant la première bataille ».

Traduction, les casques vont très probablement servir à l'entraînement au combat. HoloLens pouvant afficher des informations en surimpression, la formation technique pourrait être également au programme, le casque affichant par exemple des renseignements sur ce que l’on est en train de regarder.

Comme pointé par TechCrunch, cette même documentation réclame pourtant des caractéristiques qui dépassent celles du HoloLens actuel, comme un angle de vision allant de 55 à 110 degrés. Quel que soit le modèle fourni, il ne devra pas dépasser 680 grammes et pourra s’intégrer sur les casques militaires actuels.

Les rumeurs d’une nouvelle version du HoloLens trainent depuis un bon moment maintenant. Cette deuxième mouture serait nettement plus compacte et légère que l’actuelle, et cette fois proposée frontalement au grand public pour un tarif bien plus accessible. La Development Edition n’est plus disponible (plus de stock selon Microsoft), tandis que la Commercial Suite est vendue… 5 489 euros.

Selon Bloomberg, Microsoft n’aurait pas été la seule en lice pour le contrat avec l’armée américaine. Magic Leap aurait en effet été envisagé, mais il est probable que l’entreprise, nettement plus modeste, n’ait pas été en capacité de fournir un si grand nombre d’équipements. En outre, son SDK est très récent, alors que celui de Microsoft existe depuis plusieurs années.