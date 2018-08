Hollywood a sa fondation pour l'open source

Comme souvent, Dropbox élargit son périmètre d’action via des partenariats visant à intégrer son service dans d’autres produits. Les avantages d’une référence du secteur.

Après Microsoft et Office, Dropbox s’allie donc à Google pour s’intégrer dans la G Suite dans les entreprises. Les utilisateurs seront par exemple capables d’ouvrir, modifier et créer des documents Docs, Sheets et Slides stockés dans Dropbox.

L’intégration fonctionne à double sens : depuis la G Suite ou Dropbox. Dans ce dernier, on pourra donc cliquer sur un document et l’ouvrir directement dans l’application web correspondante. L’intégration est reprise par les outils d’administration, les fichiers concernés se gérant comme les autres données.

Plus tard cette année, le lien se renforcera avec d’autres services Google. Dans Gmail, une extension permettra de sélectionner et générer des liens vers des fichiers Dropbox sans quitter l’interface. Les métadonnées des fichiers concernés seront affichées, dont le dernier accès, la date de création et la dernière sauvegarde.

Une intégration similaire est prévue pour Hangout. Les utilisateurs pourront y chercher, partager et prévisualiser des documents provenant de Dropbox.

Aucune date précise n’a été donnée pour Gmail et Hangout, Dropbox évoquant simplement le second semestre.