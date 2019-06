Hier, une panne nationale a affecté les appels fixes et mobiles chez SFR

Elle est déjà disponible aux États-Unis depuis l'année dernière et au Royaume-Uni depuis quelques semaines.

Elle fonctionne comme une carte bancaire traditionnelle, à ceci près qu'elle est rattachée à votre Coinbase (et donc à vos cryptomonnaies). Depuis l'application mobile, vous pouvez la passer du bitcoin à ethereum par exemple.

Attention, des frais seront prélevés : 2,49 % par transaction au titre des frais de conversion. Il faudra également payer 4,95 euros pour l'émission de la carte VISA. D'autres frais s'appliquent en fonction du montant de vos retraits par exemple. Ils sont détaillés par ici.

Elle va prochainement être disponible en France, Espagne, Allemagne, Italie, Irlande et aux Pays-Bas. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente via les applications mobiles pour Android et iOS.