Heures supplémentaires, alcool et épuisement, Kotaku enquête sur les dessous de Rockstar

Microsoft diffuse depuis hier soir une mise à jour cumulative pour l’actuelle version stable de Windows 10, la branche 1803 (April Update).

Cette mise à jour 17134.376 est dite de « qualité », dans la mesure où elle ne corrige que des problèmes généraux et non liés à la sécurité. Elle n’a beau pas être urgente, elle règle une longue liste de soucis.

On trouve ainsi des correctifs pour les DevTools d’Edge, les contrôles audio pendant l’utilisation d’un casque Bluetooth, quelques fuites de mémoire, le framework .NET 4.7, Windows Presentation Foundation, certaines langues et monnaies, des soucis liés aux écrans multiples, ou encore des fenêtres qui ne pouvaient pas apparaître à cause d’applications (jeux) en plein écran.

Comme d’habitude, la mise à jour est récupérable dès maintenant dans Windows Update. ne s’agissant pas d’une urgence, il n’est pas nécessaire de se précipiter, le système finissant de toute façon par la télécharger dans les jours suivants.

Rappelons que la nouvelle version 1809 (October 2018 Update) a été retirée de Windows Update à cause de soucis de suppressions de données. On imagine que sa variante corrigée contiendra également les correctifs listés dans la 17134.376.