Hello One par Hello Bank : un compte et une carte débit Visa gratuits, sans condition de revenus

La filiale de BNP Paribas propose depuis longtemps des cartes bancaires, mais avec des conditions de revenus minimum pour en profiter. Il faut actuellement justifier d'au moins 1 000 euros pour Hello Prime.

Afin de proposer une alternative à la multitude d’offres gratuites disponibles sur le marché (N26, Revolut, etc.), Hello Bank lance One, « sans engagement et sans conditions de revenus ». Il faudra simplement faire un dépôt de 10 à 300 euros au moment de l’ouverture.

Le plafond de paiement est de 1 000 euros sur 30 jours glissants, contre 400 euros pour les retraits sur 7 jours. Les retraits dans un autre distributeur que ceux de BNP Paribas sont facturé 1 euro. Attention, les virements vers un compte hors BNP Paribas sont également facturés 1 euro avec Hello One.

Le détail des tarifs est disponible par ici. Pour s’inscrire à Hello Bank, c’est par là.