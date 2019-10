HBO Max sera disponible en mai 2020 pour 14,99 dollars par mois

Lisa Su résume son troisième trimestre 2019 ainsi : « Notre premier trimestre complet de ventes de processeurs Ryzen, Radeon et EPYC en 7 nm a généré le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis 2005, la marge brute la plus élevée depuis 2012 et une augmentation significative de notre résultat net par rapport à l'année précédente ».

Dans le détail, les revenus sont de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 18 % sur trois mois et de 9 % sur un an. Le bénéfice net est pour sa part de 120 millions de dollars, contre 102 millions il y a un an.

La branche Computing and Graphics rapporte 1,28 milliard de dollars, en hausse de 36 % sur 12 mois, principalement grâce aux ventes de processeurs Ryzen. Par contre, Enterprise, Embedded and Semi-Custom est en baisse de 27 % à 525 millions de dollars