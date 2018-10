Harry Potter débarque sur Netflix, Désenchantée renouvelée, Pinocchio par Guillermo Del Toro

La nouvelle box de Free est tellement attendue qu'elle suscite des vocations chez les petits rigolos et autres faussaires, faisant les affaires des sites qui reprennent en boucle ces infox afin de nourrir leur audience.

Le FAI est en effet relativement silencieux sur le sujet après six ans de promesses. Mais « l'information » ayant horreur du vide, n'importe quelle bribe de n'importe quoi est reprise puis analysée dans ses moindres détails… même si c'est totalement sans intérêt.

Dernier cas en date : le compte Twitter @v7_f____ qui apparaissait aux yeux de certains comme crédible en raison de l'email utilisé et des messages cachés qu'il diffusait. Le tout sur fond de rumeurs d'annonce publique sans que personne n'en ait été informé en amont.

Bien entendu, ce n'était pas le cas, Free a depuis démenti et le compte a été fermé. Mais comme on dit parfois : une information et un démenti, cela fait deux informations à publier.