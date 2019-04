Happy Tools : Automattic (Wordpress.com) propose des outils utilisés en interne

Il y a un an, Cloudflare lançait son offre DNS 1.1.1.1. L’éditeur en vantait les performances et la sécurité, avec un engagement clair envers la vie privée. L’offre se trouve désormais enrichie par un complément : le VPN Warp.

Pour fêter le premier anniversaire de 1.1.1.1, Warp vient lui adjoindre, sous forme de mise à jour gratuite, la capacité de chiffrer les données vers et depuis le smartphone, tout en augmentant encore les performances de l’ensemble.

Warp devrait en outre réduire les soucis de fiabilité qu’un utilisateur peut rencontrer avec des connexions instables, avec notamment une restauration plus rapide en cas de coupure.

Et puisque ce n’était pas assez, Warp apportera également le protocole WideGuard, censé réduire la consommation CPU du VPN, donc soulager la batterie.

Cloudflare en profite pour renforcer son message sur la vie privée, affirmant qu’aucune donnée identifiante n’est écrite sur ses disques, que les données de navigation ne seront jamais vendues, qu’aucune donnée personnelle n’est demandée pour utiliser le service et, enfin, que des audits sont régulièrement menés par des sociétés tierces.

Warp doit donc arriver prochainement, mais tout le monde ne l’aura pas du premier coup. Depuis l’application mobile, les utilisateurs peuvent s’inscrire sur liste d’attente et seront prévenus de l’activation de Warp.

En outre, Cloudflare compte lancer un peu plus tard une version payante du service. Nommée Warp+, elle accélèrera encore la connexion par l’utilisation de l’infrastructure privée virtuelle de l’éditeur et de sa technologie Argo.

Le tarif mensuel sera « faible », mais différent selon les régions. Cloudflare promet un coût bas pour permettre au plus grand nombre d’en profiter. Ne reste donc plus qu’à attendre la disponibilité et les informations manquantes.