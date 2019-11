La nouvelle version de l'outil de compression vidéo open source vient d'être mise en ligne, avec une interface retouchée pour la gestion de sa file d'attente.

Outre les habituels correctifs, on a droit à de nouvelles langues, la fin des presets Windows Mobile et l'apparition de nouveaux pour Discord et PlayStation (4K).

Celui pour Gmail a été amélioré, alors que le log standard est désormais moins verbeux. De son côté, Quick Sync Video d'Intel utilisera désormais Direct3D 11.