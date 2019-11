Half-Life : Alyx en précommande à 45 euros, disponible en mars 2020

Hier soir, Valve a finalement levé le voile sur ce nouvel opus uniquement consacré à la réalité virtuelle. Il dispose déjà de sa fiche au sein de la boutique Steam.

Il prendra place entre les évènements de Half-Life 1 et 2, racontant comment Alyx Vance et son père tenteront de résister au Cartel occupant la Terre. Interactions, petits jeux et énigmes à la clé.

Annoncé à 50 euros, le titre bénéficie de 10 % de remise en cas de précommande. Il est aussi offert à ceux qui auront craqué pour un casque Valve Index avant la fin de l'année. Ils bénéficieront également de bonus exclusifs.

Avec l'utilisation de la licence Half-Life, Valve cherche sans doute à donner à la réalité virtuelle le gros titre qu'elle attendait pour se développer pleinement et montrer son potentiel. Reste à voir si le pari sera payant.

Dans une interview accordée à Geoff « Doritos » Kighley, les développeurs insistent sur le fait que rendre le jeu exploitable de manière classique dénaturerait complètement l'expérience. Il y a donc peu de chance que ce soit favorisé.

Et pour Half-Life 3 ?