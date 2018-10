Hadopi : nomination à la commission de protection des droits

Dans une volonté de simplification, la Wi-Fi Alliance annonce qu'elle modifie sa marque, nouveaux logos et programme de certification à l'appui.

Elle veut remplacer la terminologie issue de la norme 802.11 de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) par un numéro de génération, a priori plus simple à appréhender par le grand public.

Une modification introduite à l'occasion de la montée en puissance du 802.11ax. Il devrait donc être massivement présenté comme le Wi-Fi 6 dans sa phase de commercialisation, qui débute à peine.

Cette façon de faire rappelle celle du Bluetooth, qui fonctionne également avec une numérotation, les dernières versions étant les 4.x et 5.x. Le consortium prévient néanmoins : aucun complément ne doit être ajouté à des fins marketing.

Ainsi, « Advanced Wi-Fi 5 » ou « Wi-Fi 5.2 » sont des termes prohibés pour les constructeurs. De même, ces dénominations ne sont pas autorisées dans des logos maison. Un guide complet d'usage de ces nouvelles marques a ainsi été mis en ligne.

On aurait apprécié que la Wi-Fi Alliance en profite pour faire un peu le ménage dans la manière dont sont agrégés et vantés les débits des produits Wi-Fi, mais cela ne semble pas à l'ordre du jour. Dommage.

Les mouture précédentes ne seront a priori pas renommées non plus. Les Wi-Fi 802.11a/b/g ne vont donc pas officiellement devenir les versions 1, 2 et 3. Le cas du 802.11ad n'est pas non plus évoqué.