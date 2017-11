Hades Canyon : un NUC d'Intel avec GPU Radeon intégré au processeur ?

EXPreview publie de premières photos de ce qui pourrait être un NUC exploitant la nouvelle puce hybride contenant un processeur Intel, une Radeon et de la mémoire HBM2.

Malheureusement, la photo ne permet pas de voir les détails de la connectique, seulement que de la DDR4 au format SO-DIMM peut être utilisée via deux emplacements et que deux ports S-ATA sont présents en complément d'un M.2.

Présenté sous la référence Hades Canyon, ce mini PC pourrait être mis en vente dès l'année prochaine. Pour rappel, deux modèles (dont un estampillé « VR ») sont attendus sous cette référence selon les dernières roadmaps avec des processeurs annoncés pour 66 et 100 watts de TDP.

Reste à connaître les performances, les niveaus de chauffe et de consommation, le prix, et la date de lancement de cette bête dont on espère avoir des nouvelles au CES de Las Vegas en Janvier.