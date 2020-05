Hacking Team est « définitivement morte »

Hacking Team, célèbre pour avoir été la première entreprise (italienne) commercialisant un logiciel espion à destination des services de police et de renseignement, est « définitivement morte », écrit Vice.

L'avis de décès a été publié par David Vincenzetti sur LinkedIn. Il y précise qu'il n'a pas envie d'en dire plus, qu'il ne répondra à aucune question, et qu'il n'utilise plus LinkedIn non plus.

Créée en 2003, Hacking Team comptait des clients dans 41 pays en 2015, quand Phineas Fisher, pseudo d'un hacktiviste, avait piraté ses serveurs et révélé que plusieurs d'entre eux ne respectaient pas les droits de l'homme.

L'entreprise, rachetée en 2019 et renommée Memento Labs, n'avait jamais réussi à s'en relever.