Google Wifi permet de tester le débit des différents appareils de votre réseau

Actuellement, il faut attendre la fin d'une course pour donner une note et/ou un pourboire. Le VTC annonce qu'il est désormais possible de le faire en cours de route.

Il ne précise par contre pas s'il est possible de changer sa note par la suite, par exemple en cas de problème sur la fin du trajet. Il n'indique pas non plus si le chauffeur verra sa note immédiatement ou une fois la course terminée.

Uber lancera également un nouveau programme en juin. Basé sur les notes et commentaires des utilisateurs, il permettra de « reconnaître les meilleurs conducteurs », sans plus de détails.

« Nous allons récompenser les chauffeurs fournissant un service vraiment impressionnant » explique Peter Deng à TechCrunch. Il a par contre refusé de préciser la nature de cette récompense (financière, bonus…).