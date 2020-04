Google tiendra un Stadia Connect ce soir, à partir de 18h

L’éditeur n’a laissé filtrer aucune information sur la teneur de la conférence de cette fin d’après-midi, si ce n’est qu’elle sera diffusée sur YouTube.

Il y a quelques jours, il avait annoncé l’arrivée de Lara Croft and the Temple of Osiris et de KONA dans sa boutique virtuelle. Sur Twitter, on apprenait que Monster Boy and the Cursed Kingdom était prévu pour cette année.

Pour rappel, la plateforme s’est ouverte à tous il y a trois semaines, toujours avec les mêmes limitations. L’une d’entre elles : Stadia se présente comme une console en ligne, avec des jeux et licences incompatibles avec les autres plateformes.