Google teste la comparaison de produits directement dans ses résultats

L'équipe de GPU-Z vient de diffuser la version 2.5.0 de son outil vous permettant de tout savoir de votre carte graphique. Au programme, plus de GPU supportés et quelques nouveautés.

La date et le statut WHQL du pilotes seront ainsi affichés dans l'écran principal qui contiendra également un bouton permettant de rafraîchir les informations. WDDM 2.3 est désormais supporté, NVFlash a de son côté été mis à jour.

Outre quelques petits correctifs sur le numéro de version du BIOS pour les GPU NVIDIA, les GTX 1070 Ti, GTX 1050 Ti Mobile (GP106), Quadro GP100 et Quadro M620 sont désormais reconnues.

Il en est de même pour les Radeon RX Vega 64 Liquid et FirePro M4150 et la partie graphique 620 d'Intel. Les RC Vega auront désormais des informations complémentaires de remontées (SOC Clock, VR SOC et VR Mem).