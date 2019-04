Google teste de la publicité dans l'interface d'Android TV

Il fallait s'y attendre, l'OS pensé pour les téléviseurs connectés et autres box n'y coupera sans doute pas : un programme est en cours pour analyser l'intérêt de placer du contenu sponsorisé sur l'écran d'accueil.

XDA Developers a remonté l'information, Google ayant confirmé l'initiative, sans décision ferme pour l'instant. L'objectif serait comme toujours de pousser certains contenus disponibles.

On imagine mal les FAI ayant opté pour Android TV se laisser faire, pas plus des constructeurs comme NVIDIA. Une désactivation semble pour le moment possible. Affaire à suivre…