Google suspend « temporairement » les extensions payantes de Chrome suite à une hausse des fraudes

Simeon Vincent, responsable des extensions Chrome chez Google explique cette décision : « Plus tôt dans le mois, l'équipe du Chrome Web Store a détecté une augmentation significative du nombre de transactions frauduleuses impliquant des extensions Chrome payantes. En raison de l'ampleur de cet abus, nous avons temporairement désactivé les contenus payants ».

Il ajoute : « il s'agit d'une mesure temporaire destinée à endiguer cet afflux pendant que nous recherchons des solutions à plus long terme ». Aucun calendrier n’est précisé concernant un retour à la normale.

Les développeurs concernés reçoivent un email intitulé « Spam and Placement in the Store », auquel ils peuvent directement répondre pour faire appel de cette décision. « Vous devez répéter ce processus pour chaque nouvelle version pendant que cette mesure est en place », précise enfin Google.