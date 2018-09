Google s'attaque aux publicités pour des arnaques à l'assistance informatique

Hier, Chrome fêtait ses 10 ans. Il avait été annoncé le 1er septembre 2008, après un « teasing » sous forme de bande dessinée. Le lendemain, la première bêta était proposée, mais uniquement pour Windows. Il faudra plus d’un an pour que les moutures Linux et macOS soient diffusées.

L’arrivée de Chrome avait été un choc technique. Le navigateur était particulièrement respectueux des standards, généralisait le sandbox à tous les onglets et se montrait véloce, même si l’ensemble se faisait au détriment d’une plus grande quantité de mémoire consommée.

Google n’avait pas totalement réinventé la roue. Il a utilisé pendant longtemps le moteur WebKit, open source largement soutenu par Apple. En avril 2013, un fork est cependant réalisé : Blink. La double licence BSD/LGPL est préservée.

Très rapidement, Google avait mis à disposition le code source de son navigateur, réuni au sein du projet Chromium. Une disponibilité qui avait créé des émules. On se souvient notamment, dans le sillage de l’annonce de Blink, de la grande bascule d’Opera : l’ancien navigateur avait été jeté au projet d’un nouveau, basé sur Chromium, sacrifiant au passage bien des fonctionnalités.

Dix ans plus tard, Chrome est le navigateur le plus utilisé au monde. Pour l’instant, rien n’indique que cette position pourrait être remise en cause : Edge a bien du mal à faire valoir ses arguments, Firefox vit une année riche en changements mais doit rester visible, et Safari, malgré ses qualités, reste cantonné aux appareils Apple.

Notez qu'en dix ans, l'interface de Chrome n'a que très peu évolué. Elle est justement sur le point d'être modernisée, via Chrome 69 dans les semaines à venir.