Google revoit l’interface de partage pour Drive, Docs, Sheets, Slides et Forms

L’éditeur n’était manifestement pas satisfait de son interface de partage. Selon les retours des utilisateurs, il était facile de s’y tromper.

La nouvelle sépare donc les fonctions en deux cartes : l’une consacrée aux opérations de partage et la gestion des droits, l’autre au lien. Quand une carte est sélectionnée, l’autre est réduite.

La première carte est dévolue au partage classique, avec invitation de personnes via leur compte Google, niveaux d’autorisations, révocation de droits et ainsi de suite. La nouvelle interface présente plus nettement qui a accès au document, et avec quels droits.

Dans la seconde, Google a ajouté un bouton pour copier le lien, ainsi qu’un menu pour définir le niveau d’action : voir, commenter ou éditer.

Le changement est en déploiement, touchant d’abord les clients G Suite et Drive Enterprise, puis les comptes personnels. L’opération devrait être terminée d’ici deux semaines.